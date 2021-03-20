Son dakika spor haberi: Rizespor maçının ardından flaş sözler! "Marcao ve Luyindama Galatasaray'ı belki de şampiyonluktan etti"

A Spor yorumcularından Taner Karaman, Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın Rizespor'a 4-3 mağlup olduğu maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Deplasmanda mücadele eden Rize ekibinin daha az hata yaptığını dile getiren Karaman, "Marcao ve Luyindama'nın bireysel hataları belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan etti" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

ABONE OL