30 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV Eindhoven maçına 3 transferle çıkacak! Alex Moreno, Henry Onyekuru ve Barış Alper Yılmaz...
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan, sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynayacağı maça 3 yeni transferle çıkmak istediğini açıkladı. Cimbom'un gündemindeki isimlere de değinen Kaplan, Alex Moreno, Henry Onyekuru, Barış Alper Yılmaz, Gedson Fernandes ve Harroui'nin bu listede bulunduğunu ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
30.06.2021
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