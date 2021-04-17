17 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hakkında canlı yayında flaş sözler! "Taraftar ile arası..."
A Spor yorumcularından Mehmet Özcan, canlı yayında Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz hakkında da konuşan Özcan, "Camianın ardından taraftarın da desteğini kaybetmiş bir başkan var" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
17.04.2021
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