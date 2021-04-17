Galatasaray Göztepe karşısında yara sarmak istiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligin geride kalan bölümünde 32 maç oynayan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 62 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Göztepe ise ligde çıktığı 33 maçın 12'isini kazandı, 10'unda berabere kaldı ve 11'inde mağlup oldu. 46 puanı bulunan İzmir ekibi ligde 10. sırada yer alıyor.

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