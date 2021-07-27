Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim savunması! "Haksız eleştiri yapılıyor"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. PSV maçında alınan yenilgi hakkında da konuşan Elmas, "PSV mağlubiyeti bizi çok üzdü. Galatasaray'ın gelecek yıllarını kurtaracak bir kadro planlaması yapıyoruz" dedi. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim'i de savunan Elmas, "Teknik direktörümüze haksız eleştiriler yapılıyor. Hocamızın sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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