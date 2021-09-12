Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Elmas, "Hocamızla uzun vadeli bir plan yaptık. Galatasaray'ın geleceğini etki edecek bir takım kuruyoruz. Böyle bir teklifte asla taraf olmayız ve izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

ABONE OL