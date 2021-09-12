12 Eylül 2021, Pazar
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Erman Toroğlu'dan Fatih Terim'e! "Bırak takım gidiyor"
Trabzonspor Galatasaray maçının 2-2 sona ermesinin ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 'Takım Oyunu' programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fatih hoca çomaklamamalıydı Galatasaray takımını, bırak takım gidiyor. Babel'le falan filan olmaz bu iş, öteki çocuklar genç" ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)
12.09.2021
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