Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den Rizespor'a cevap!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir açıklamalarda bulundu. Epözdemir, "Sayın Tahir Kıran, bugün Tahkim Kurulu'nu şikayet edeceğimi ama etmediğimi, şov yaptığımı söylüyor. Biz 11 Ağustos'ta şikayet ettik Tahkim Kurulu'nu. İyi takip etsinler" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

ABONE OL