14 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray başkan adayı Burak Elmas A Spor'a konuştu! "Transferlerle resim çektirmek için..."
Galatasaray'ın başkan adaylarından Burak Elmas, A Spor'un konuğu oldu. Canlı yayında mali konular hakkında konuşan Elmas, "Eğer seçilirsek bizden sonra göreve kim gelecek olursa olsun, stratejilerimiz doğrultusunda hareket etmek mecburiyetinde kalacak. Kişisel keyfi kararlar ve dönemsel popülarite uğruna Galatasaray'a borç yazdıramayacaklar. Kulüplerimizde gider yönetimi problemi var. Bunun nedeni de yöneticilerin transferlerle resim çektirmek adına kulübün ödeyemeyeceği maaşları vermesi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
14.06.2021
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