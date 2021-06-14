Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas A Spor'un konuğu oldu! İşte o açıklamalar

19 Haziran'da seçime gidecek Galatasaray'da başkan adayı Burak Elmas, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan adayı Burak Elmas sponsorlardan transferlere, Fatih Terim'den kulübün durumuna kadar birçok konuya açıklık getirdi. İşte Burak Elmas'ın o sözlerinin tamamı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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