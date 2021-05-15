15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Flaş sözler! "Galatasaray'ın 5-0 kazanmasını..."
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, kritik Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Özcan, "Beşiktaş'ı her şeye rağmen bir adım önde görüyorum ve 2 farklı galibiyet alacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın da bu durumda 5-0 kazanmasını beklemiyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
15.05.2021
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