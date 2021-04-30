30 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika Galatasaray haberi: "TFF'nin olayı kişiselleştirmesini doğru bulmuyorum"
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in İttifak Holding Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamalar sonrası futbol camiasına yaptığı sağduyu çağrısıyla ilgili konuşan Çorlu, "TFF'nin olayı kişiselleştirmesini doğru bulmuyorum. Bu gibi durumlarda kulüpler bazında muhatap olunur." dedi.
30.04.2021
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