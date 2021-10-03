Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den galibiyet açıklaması!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, "Maçın hikayesini herkes kendine göre anlatabilir. Ama bana göre bugün Galatasaray çok önemli sinyaller verdi. Galatasaray budur. Galatasaray reaksiyon gösterir, karakter koyar." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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