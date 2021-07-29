Fatih Terim'den Galatasaray PSV maçı sonrası transfer sözleri

Son dakika spor haberleri: Galatasaray PSV maçı sonrası Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Tabii ki sonuç olarak kazanmak isteriz, hatta mümkünse farklı kazanmak isteriz ama bazen de gerçekleri kabul etmek gerekir. Bizden iyi takımlar, hem ilk maçta hem burada. Maçın ilk 30-35 dakikasından çok memnunum. Yüksek tempoluyduk, baskı denedik" dedi. (GS spor haberleri)

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