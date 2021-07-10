Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş Barış Alper Yılmaz yorumu! "Oynaması lazım"

A Spor yorumcusu Taner Karaman, canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz hakkında değerlendirmelerde bulundu. 21 yaşındaki oyuncunun umut vadettiğini ve Kerem Aktürkoğlu gibi kendini takıma kabul ettirebileceğini ifade eden Karaman, "Barış Alper'in oynaması lazım. Oynamayacağı bir takımda bu yaşında kulübede beklemesi geriye gitmesine neden olur. Eğer eski takımındaki gibi bir performans sergileyemezse ise kiralanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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