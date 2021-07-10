10 Temmuz 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş Barış Alper Yılmaz yorumu! "Oynaması lazım"
A Spor yorumcusu Taner Karaman, canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz hakkında değerlendirmelerde bulundu. 21 yaşındaki oyuncunun umut vadettiğini ve Kerem Aktürkoğlu gibi kendini takıma kabul ettirebileceğini ifade eden Karaman, "Barış Alper'in oynaması lazım. Oynamayacağı bir takımda bu yaşında kulübede beklemesi geriye gitmesine neden olur. Eğer eski takımındaki gibi bir performans sergileyemezse ise kiralanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
10.07.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Marcao'dan PSV maçı yorumu
- Marcao'dan PSV maçı yorumu
- Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
- Canlı yayında olay sözler! "PSV Eindhoven maçına..."
- Galatasaray'ın Kadrosu PSV Maçına Yeterli Mi? Levent Tüzemen Değerlendirdi! / A Spor / Spor Ajansı
- Vitor Pereira isyan etti! "Bu nasıl bir kadro..."
- Mehmet Yılmaz: "Şenol Güneş Sorumluluğu Zaten Üzerine Alıyor" / Son Sayfa / 09.07.2021
- GOL | Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor
- İşte Fenerbahçe'nin yeni formaları!
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası