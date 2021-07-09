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Son dakika spor haberi: Barış Alper Yılmaz'ın menajeri açıkladı! "Galatasaray'a transferindeki en büyük etken..."

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın 5 yıllık sözleşme imzaladığı Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Maldan, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in, Barış Alper'i istemesinin transferdeki en büyük etken olduğunu söyledi. (GS spor haberi)
09.07.2021
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