10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberi: Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında son gelişmeleri aktardı
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao hakkındaki son gelişmeleri aktardı. Karaman, "Falcao'nun teklif alabileceğini düşünmüyorum çünkü cebine girecek paranın 8 milyon Euro olmasını istiyor. Galatasaray'daki formuyla da bir teklif gelme ihtimali çok yüksek değil" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
10.07.2021
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