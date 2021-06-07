Son dakika spor haberi: Canlı yayında çarpıcı sözler! "Galatasaray'da hiçbir hazırlık yok"

A Spor yorumcularından Serdar Kelleci, Galatasaray'ın gündemini canlı yayında değerlendirdi. Kelleci, "Temmuz ayında Şampiyonlar Ligi ön elemesi var, Galatasaray'da hiçbir hazırlık yok. Zaman sarı kırmızılıların aleyhine işliyor. Zor bir dönem, kim seçilirse seçilsin Galatasaray'ın menfaatlerine bir netice çıkması her geçen gün zorlaşıyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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