18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'da transferler PSV maçına yetişecek mi?
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özcan, "Galatasaray'da Marcao ile sözleşme uzatıldı. Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile devam kararı alındı. Alpaslan ve Aytaç da transfer edildi. Onyekuru'nun satın alma opsiyonu kullanılmadı. Yönetim bu riske girmek istemedi. 19 Haziran'dan sonra yabancı transferleri bekliyorum. Hocanın da durumunun netleşmesi gerekiyor. 21 Temmuz'daki PSV maçına göre hamleler yapılıyor" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
18.06.2021
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