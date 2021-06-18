Son dakika transfer haberi: Galatasaray Alex Moreno ile anlaşma sağladı! Kulübü...

A Spor yorumcusu Salim Manav, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın transfer etmek istediği Alex Moreno ile ilgili son bilgileri aktardı. Manav, "Galatasaray Moreno ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılıların teklifi kiralık + satın alma opsiyonlu şekilde. Real Betis ile görüşmeler devam ediyor. Oyuncu, kulübüne takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Top artık Real Betis yönetiminde diyebiliriz" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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