09 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika Galatasaray haberleri: Marcao'dan PSV maçı yorumu
Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Marcao, antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Brezilyalı stoper, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynayacakları maçı da değerlendirdi. (GS spor haberi)
09.07.2021
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