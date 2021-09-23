23 Eylül 2021, Perşembe
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Son dakika Galatasaray haberleri | "Galatasaray için Lazio maçı yanıltıcı mıydı?"
Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor deplasmanında hüsrana uğrayan Galatasaray'da sorunlar devam ediyor. Sabah Sporu programına konuşan Nevzat Dindar "Galatasaray maça hazır değildi. Rumen oyuncular ortada yok. İlerisi için çok ışık vermeyen oyuncular var. Yedlin bir daha forma giyemeyebilir. Lazio maçı yanıltıcı mıydı?" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
23.09.2021
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