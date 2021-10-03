SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Erman Toroğlu'dan Rizespor - Galatasaray maçı yorumu! "Hakemin üzerine gidiyorlar ama..."

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Hakemin üzerine gidiyorlar ama hakem şu ana kadar dik durdu, dünkü gibi (Beşiktaş - Sivasspor maçı) değil. Ben buranın kralıyım diyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

ABONE OL