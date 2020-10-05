Fatih Terim: Beklemediğim bir sonuçtu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Kasımpaşa mağlubiyetiyle ilgili, "Beklemediğim bir sonuçtu, yorgunluğun altından kalkamadık" ifadelerini kullandı. Terim, maçı terk etmesiyle ilgili de açıklama yaptı.

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