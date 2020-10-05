05 Ekim 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fatih Terim: Beklemediğim bir sonuçtu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Kasımpaşa mağlubiyetiyle ilgili, "Beklemediğim bir sonuçtu, yorgunluğun altından kalkamadık" ifadelerini kullandı. Terim, maçı terk etmesiyle ilgili de açıklama yaptı.
05.10.2020
ABONE OL

DİĞER
Fatih Terim: Beklemediğim bir sonuçtu Fatih Terim: Beklemediğim bir sonuçtu 05.10.2020
İptal edilen golden önce faul var mı? Toroğlu yorumladı İptal edilen golden önce faul var mı? Toroğlu yorumladı 04.10.2020
Fatih Terim'in G.Saray'dan ayrılması lazım "Fatih Terim'in G.Saray'dan ayrılması lazım" 04.10.2020
Toroğlu'ndan flaş karşılaştırma! Toroğlu'ndan flaş karşılaştırma! 04.10.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Hıncal Uluç: Derbi iki korkak hocanın maçıydı Hıncal Uluç: Derbi iki korkak hocanın maçıydı 02.10.2020
Steven Gerrard Fatih Terim'i yendi "Steven Gerrard Fatih Terim'i yendi" 02.10.2020
Galatasaraylı Jimmy Durmaz Fatih Karagümrük yolunda Galatasaraylı Jimmy Durmaz Fatih Karagümrük yolunda 30.09.2020
Galatasaray Glasgow'da Galatasaray Glasgow'da 30.09.2020
Galatasaray'a sürpriz kanat Galatasaray'a sürpriz kanat 30.09.2020
Marcao pazarlığından sonuç çıkmadı Marcao pazarlığından sonuç çıkmadı 30.09.2020
Galatasaray'da rota yeniden Henry Onyekuru! Galatasaray'da rota yeniden Henry Onyekuru! 30.09.2020
Galatasaray İskoçya'ya gitti Galatasaray İskoçya'ya gitti 30.09.2020
Galatasaray'da Arda Turan şoku! Galatasaray'da Arda Turan şoku! 29.09.2020
Galatasaray'da savunma güven veriyor Galatasaray'da savunma güven veriyor 29.09.2020
Galatasaray'dan ilk puan kaybı Galatasaray'dan ilk puan kaybı 29.09.2020
Michael Seri kiralanmaya çok yakın "Michael Seri kiralanmaya çok yakın" 29.09.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe taraftarından yönetime Serdar Aziz için büyük tepki! "Akıl işi değil"
Son saatlerde transfer sürprizi! 3 büyük kulüp...
Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! Yıldız isim...
Spor yazarları Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi!
Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasını değerlendirdi!
Kasımpaşa - Galatasaray maçına damga vuran olay! Yusuf Erdoğan ve Fatih Terim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör