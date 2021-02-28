28 Şubat 2021, Pazar
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Mehmet Özcan'dan flaş Galatasaray yorumu! "Fatih Terim kazanan takım bozulmaz serisini değiştirmeli"
Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan 'Sabah Sporu' programında Galatasaray'ın, Erzurumspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Özcan, "Galatasaray ilk 30 kaleye şut atamadı. Fatih Terim'in kazanan takımı bozmama serisi değişmeli artık." dedi. (GS spor haberleri)
28.02.2021
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