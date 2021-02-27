Son dakika Galatasaray spor haberi: Erman Toroğlu canlı yayında yorumladı! "Etebo'nun sarı kart gördüğü pozisyon..."

A Spor'un usta yorumcularından Erman Toroğlu, Galatasaray - BB Erzurumspor maçının ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, sarı kırmızılılarda Etebo'nun sarı kart gördüğü pozisyon için, "Ne faul veririm, ne de sarı kart veririm" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberi

ABONE OL