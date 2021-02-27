27 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçındaki 2. golünde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı
Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Galatasaray - BB Erzurumspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılıların 45. dakikada Mostafa Mohamed ile bulduğu 2. golle ilgili "Galatasaray'ın 2. golü bana göre net ofsayt" yorumunu yaptı.
27.02.2021
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