30 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika Galatasaray haberleri "Seçim malzemesi yapılması Fatih Terim'i kızdırıyor"
Son dakika spor haberleri: Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Fatih Terim'in seçim malzemesi yapılması hocayı kızdırıyor." dedi. (GS spor haberi)
30.05.2021
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