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Haldun Domaç'tan Galatasaray'ın forveti Mostafa Mohamed için flaş yorum! "Bu daha bir şey değil"

Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Haldun Domaç, 'Spor Ajansı' programında Galatasaray'ın Erzurumspor galibiyetini değerlendirdi. Domaç, "Mustafa Muhammed'in henüz görmediğimiz çok fazla iyi özelliği var." ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)
28.02.2021
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