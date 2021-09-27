Son dakika Galatasaray haberleri | "Fatih Terim tribün ve sosyal medyadan etkileniyor"

Süper Lig'de 4 haftanın ardından kazanmayı başaran Galatasaray'da eleştriler dinmiyor. Spor Ajansı programında Fatih Terim hakkında konuşan A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, "Fatih Terim tribün ve sosyal medyadan etkileniyor. Hocanın tribün ile sıkıntılı bir iletişimi var. Ben olsam tribüne de sosyal medyaya da çok oynamam. Fatih Terim önce kendine sahip çıksın." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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