11 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika Galatasaray haberi: Hıncal Uluç'tan Belhanda yorumu! "Olayı bu noktaya Fatih Terim getirdi"
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu ve usta gazeteci Hıncal Uluç, Ender Bilgin'in moderatörlüğündeki Hıncal Uluç ile Baş Başa programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Faslı futbolcu Younes Belhanda ile ilgili "Fatih Terim'in Belhanda'nın gidişini onaylaması kendini inkar olurdu. Olayı bu noktaya Fatih Terim getirdi." ifadelerini kullandı.
11.03.2021
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