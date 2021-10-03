Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da karar zamanı! Emre Kılınç...

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'ı "Galatasaray'da iyi bir yaratıcı oyuncu ve golcü bir forvet yok. Halil'in yerine Diagne başlayabilir. 4 kişilik bir rotasyon gelebilir." şeklinde değerlendirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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