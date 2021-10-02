Son dakika Galatasaray haberleri | "Bu sezonun sonunda Galatasaray'da seçim yapılabilir!'

Sezonu erken açan Galatasaray'da kadronun hazır gözükmemesi birçok kişi tarafından tartışılıyor. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek "Galatasaray benim gözümde hazır bir takım değil. Bu sezon Galatasaray'dan şampiyonluk beklemiyorum. Bu sezonun sonunda başarı gelmezse Galatasaray'da seçim yapılabilir. Ben bu yönetimin 3 sezon kalabileceğini düşünmüyorum." yorumunda bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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