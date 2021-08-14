Galatasaray Giresunspor karşısında nasıl oynayacak? Cicaldau ve Nelsson ilk 11'de mi başlayacak? Canlı yayında açıkladı... | GS haberleri

Fatih Terim yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'a konuk olacak. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, mücadele öncesinde son durumu değerlendirdi. Çorlu, yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson'un 11'de başlayacağını ifade etti. İşte o sözler... .

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