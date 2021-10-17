SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu: Puan çıkartamaz!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray'ın ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçı yorumlayan usta yorumcu Erman Toroğlu, "Konya vitaminsiz geliyor Galatasaray kalesine. Ağır oynuyor Konyalı oyuncular. Galatasaray daha akıllı oynuyor. Açık bulduğunda iyi değerlendiriyor. Konyaspor bu skorla nasılsa mağlup olacak. Maçı almak için bir şey yapması lazım. 60. dakikadan sonra gaza basması lazım. Bu oyun sistemiyle Galatasaray'dan puan çıkartamazsın." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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