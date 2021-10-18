18 Ekim 2021, Pazartesi
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GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Muslera sözleri! "Galatasaray'ın asıl problemi..."
Süper Lig'e bu sezon istediği gibi başlayamayan Galatasaray, son 3 maçta aldığı galibiyetle beraber çıkışını sürdürüyor. Sezona iyi başlangıç yapamayan isimler arasında bulunan Uruguaylı file bekçesi Fernando Muslera'yı değerlendiren A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, "Muslera'nın kredisi sonsuz. Hata da yapabilir, saçma sapan goller de yiyebilir. Muslera olduğunda arkadaşları da farklı oynuyor. Olmadığı zaman milli arada gördük. Tuzla'dan ve İstanbul'dan 3 yiyebiliyorsunuz. Performansından çok varlığı güven veriyor. Asıl problem Muslera'yı yedekleyen bir kalecinin olmaması." yorumlarında bulundu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
18.10.2021
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