17 Ekim 2021, Pazar
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GALATASARAY HABERLERİ - Cengiz yönetimi 2020 yılı için ibra edilecek mi?
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda toplanacak Galatasaray genel kurul üyeleri, Mustafa Cengiz ve yönetiminin 2020 dönemi ibrası için oy kullanacaklar. 2019 dönemi için yapılan oylamalarda mali açıdan ibra edilen Cengiz yönetimi, idari açıdan ibra edilmedi. Konu ile ilgili yorum yapan A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, "Bizler ibra edilmemiş yönetimlere şahit olduk ama mali açıdan ibra edilmemiş yönetim yoktu. Mali ibra biraz daha esas alınıyor. 2019 yılı için yapılan oylamada Mustafa Cengiz yönetimi mali açıdan 4 oyla ibra edildi. Ama idari açıdan büyük farkla ibrasızlık çıktı. Denetim kurulu da ibra edilmedi. Ama kılpayı olsa da mali açıdan ibra oldu Cengiz yönetimi. Ancak 2020 yılı için ibra olur mu, kestiremiyorum." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
17.10.2021
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