22 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika Galatasaray haberi: Usta gazeteci açıkladı! "Fatih Terim'e yurt dışından teklifler var"
Son dakika spor haberleri... Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yurt dışından teklifler olduğunu söyledi.
22.04.2021
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