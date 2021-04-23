23 Nisan 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor
Sahasında Trabzonspor karşısında 1 puanı uzatma dakikalarında kurtaran Galatasaray, şampiyonluk şansını iyice zora soktu. Fatih Terim'in ekibi, Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldığı haftada puan farkını eritme şansını değerlendiremedi. Ligde son 6 haftaya 66 puanla giren Galatasaray; lider Beşiktaş'ın 6, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde yer alıyor.
23.04.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Altay Bayındır'ın doktorundan açıklama
- Uluç'tan Terim'e sert sözler! "Bu takıma yapabileceğin en büyük iyilik..."
- Çebi'den Ghezzal ve Rosier açıklaması!
- Altay Bayındır'ın doktorundan açıklama
- Fatih Terim Ve Arda Turan Maç Sonunda Ne Konuştu? Emre Kaplan Açıkladı / Spor Ajansı / 22.04.2021
- F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı antrenmanından görüntüler
- Uluç'tan Terim'e sert sözler! "Bu takıma yapabileceğin en büyük iyilik..."
- Serkan Korkmaz: "Galatasaray'da Sahada İyi Şeyler Yapmaya Çalışan Tek Adam Babel" / Spor Ajansı
- Emre Belözoğlu istikrardan yana
Daha Fazla Gör
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig