Son dakika Galatasaray haberi: Transferi canlı yayında açıkladı! Fatih Terim Kaan Ayhan, Kenan Karaman ve Eren Dinkçi'yi istiyor

A Spor muhabirlerinden Emre Kaplan, canlı yayında Galatasaray'daki seçim ve transfer gündemini aktardı. Kaplan, Fatih Terim'in yönetime sunduğu listedeki 3 ismi açıkladı. Terim'in listesinde Kaan Ayhan, Eren Dinkçi ve Kenan Karaman bulunuyor. Sarı kırmızılılar bu 3 oyuncunun transferi için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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