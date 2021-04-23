23 Nisan 2021, Cuma
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Galatasaray evinde kayıp
Galatasaray'a taraftarsız oynamak yaramadı. Geçtiğimiz yıllarda iç sahada rakiplerine şans tanımayan ve bu sayede zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, bu sezon tam tersi bir tabloya imza attı. Son 2 şampiyonlukta iç sahada taraftarla birlikte oluşturulan ortamla son düzlüğü kayıpsız geçen Aslan, bu yıl taraftarını aradı. Galatasaray, evinde oynadığı son 4 maçta galibiyet elde edemedi.
23.04.2021
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