28 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in durumu belli oldu! "PSV maçında..."
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray - Dinamo Bükreş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed hakkında son durumu aktardı. Mısırlı oyuncu için Kaplan, "Tetkikleri yapıldı, şu an ön görülen tedavi süreci 2-3 hafta. Mohamed Beşiktaş derbisinde benzer bir sakatlık yaşamıştı, 2 gün sonra oyuna girmişti" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
28.06.2021
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