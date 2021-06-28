Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in durumu belli oldu! "PSV maçında..."

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray - Dinamo Bükreş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed hakkında son durumu aktardı. Mısırlı oyuncu için Kaplan, "Tetkikleri yapıldı, şu an ön görülen tedavi süreci 2-3 hafta. Mohamed Beşiktaş derbisinde benzer bir sakatlık yaşamıştı, 2 gün sonra oyuna girmişti" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

ABONE OL