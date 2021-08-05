Son dakika Galatasaray haberi: Brentford Halil Dervişoğlu kararını verdi! İşte transferin netleşeceği tarih...

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Halil Dervişoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Domaç, genç oyuncunun kulübü Brentford'un Halil için kararını 7 Ağustos Cumartesi günü vereceği ve transferin de bu tarihte netleşeceğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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