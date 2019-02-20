20 Şubat 2019, Çarşamba
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Son 6 haftanın kralı Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftanın en başarılı takımı Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 16 puan topladı...
20.02.2019
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