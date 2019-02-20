20 Şubat 2019, Çarşamba
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Diagne pimi çekilmiş bomba gibi hareket ediyor
A Spor yorumcusu Erol Kaynar Futbol A programında Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kaynar, "Diagne pimi çekilmiş bomba gibi hareket ediyor" dedi.
20.02.2019
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