20 Şubat 2019, Çarşamba

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Diagne pimi çekilmiş bomba gibi hareket ediyor

A Spor yorumcusu Erol Kaynar Futbol A programında Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kaynar, "Diagne pimi çekilmiş bomba gibi hareket ediyor" dedi.
20.02.2019

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