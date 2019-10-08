Son 30 sezonun en kötü Galatasaray'ı

Beklentilerin oldukça uzağında bir performans sergileyen Galatasaray süper lig'in ilk 7 haftasında son 30 sezonun en başarısız grafiğini çizdi.

Galatasaray süper lig'in geride kalan 7 haftasında topladığı 10 puan ve 6 golle son 30 sezonun en başarısız performansına imza attı.

Geride kalan 7 lig maçının üçünde gol sevinci yaşayamayan sarı kırmızılılar 3 maçta ise rakip ağları yalnızca 1 kez havalandırabildi. Galatasaray bu sezon ligde 7 maçta 6 golle çok uzun bir zaman sonra 1 gol ortalamasının altında kaldı. Sarı kırmızılılar 1989-1990 sezonunun ilk 7 maçında 4 kez gol sevinci yaşayabilmişti. son 30 sezonun ilk 7 haftalık diliminde 2 kez 8, bir kez de 9 gol atan Galatasaray şu ana kadar hiç 8 golün altında kalmamıştı.

Gol yollarındaki sıkıntısı Şampiyonlar Ligi'nde de devam eden Galatasaray Club Brugge ve Paris Saint german maçlarında rakip ağları havalandıramadı. Ayrıca terim'in öğrencileri son 5 resmi mücadelede yalnızca Yeni Malatyaspor deplasmanında olmak üzere bir kez gol sevinci yaşarken bu maçlarda galibiyet elde edemedi.

Gol yollarındaki yaşadığı etkisizlik Galatasaray'ın puan ortalamasına da yansıdı. Sarı kırmızılılar son 30 sezonda üçüncü kez ilk 7 haftada 10 puan toplayarak en başarısız performansını egale etti.