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Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son dönemde Fatih Terim'le aralarında sorun olduğuna yönelik çıkan haber ve yapılan yorumlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
08.10.2019

Bir bardak suda nasıl fırtına kopartıldığını, belli şer cephelerinin tabiri caizse lağım farelerinin nasıl saldırdığını, gerek yönetimimize gerek hocamıza şaşkınlıkla izledik.

Bana intikal edenlerin tamamını hukuka sevk ettik. Bu ülkede hukuk adalet var ise bu yaratılmak istenilen algıyı kıracaktır buna inanıyoruz.

Biz başarılara, şampiyonluklara odaklanan bir camiayız. Hocamızla aramızda en ufak bir sorun yok. Fatih hocamız dünya çapında bir isim, onun değerini biliyoruz.

Her yönetimde, her başarıya giden yolda binlerce parametre içinde tabi ki yüzde yüz birlikte olmanız mümkün değil.

Biz senkronize yüzme takımı değiliz. Görüş ayrılıkları olabilir, fikir ayrılıkları olabilir ama bunları çözmek için Fatih hocamla bize 5 dakika yeter.

Karşılıklı birbirimizi dinlememiz, anlamamız yeter. Çünkü biz iyi niyetli oldukça, samimi oldukça, açık oldukça her şeyin düzeleceğine inanıyoruz.

İnsanlar hem hocamızın hem yönetimin haysiyetine, onuruna saldırıcı ve yalan beyanlar üzerine yorumlar yapmışlar. Bize intikal edenler bunlar. Bunlar bizi çok üzüyor.

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