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Babel serbest düşüşte

Galatasaray'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Ryan Babel, ligin ilk 3 maçında 2 gol attıktan sonra adeta yokları oynuyor..
08.10.2019

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Ryan Babel, son haftalardaki performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor.

Ligin 2. haftasında oynanan Konyaspor ve 3. haftasında oynanan Kayserispor maçında birer gol atan Babel, daha sonra çıktığı 6 maçta gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı..

Skor ve asist katkısı yapması beklenen Hollandalı oyuncu, gol atamamasının yanı sıra kaleye isabetli şut göndermede bile sınıfta kaldı...

Yıldız oyuncu hem düşük pas yüzdesi hem de yaptığı top kaybı sayısıyla da dikkat çekti... Babel maç başına 12.7 top kaybıyla oynarken, hiç asist yapamadı.. Hollandalı maç başına 0.1 orta yaparken, bu ortaların sadece yüzde 14'ünü takım arkadaşlarıyla buluşturabildi..

BABEL'İN SON 6 MAÇTAKİ PERFORMANSI

GOL 0
ASİST 0
KRİTİK PAS 0
BAŞARILI ORTA 0.1
BAŞARILI DRİPLİNG 1.9
TOP KAYBI 12.7
BAŞARILI PAS 28.3

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