Şok Galatasaray yorumu! "O paralar nereye gitti?"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray ile ilgili flaş yorumlarda bulundu. Toroğlu, "Lale devri bitti. En son bu Romenlere verdiler, oradaki paralar nerelere gitti, bilmiyorum, kimsenin günahını almayayım. O paraları veriyorsan iki futbolcuya, Mourinho'da gelse oynatman lazım o oyuncuları. Demek ki bir halt değiller!" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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