GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Burak Elmas'a sert eleştiri! "Fatih Terim'in arkasına saklandın"
Erman Toroğlu, "Fatih Terim şahsi işlerle götürüyor biz sistemden yanaydık diyor. Sen Fatih Terim'in arkasına saklana saklana geldin. Sen bilmiyor musun Terim'in çalışma tekniğini. Neden o zaman arkasına saklandın? Şimdi Fatih Terim'e sallıyorsun" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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